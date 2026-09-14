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Коммутатор D-Link DES-1005C/F6/E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DES-1005C/F6/E

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Коммутатор D-Link DES-1005C/F6/E - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/F6/E - фото 1
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/F6/E - фото 2
  • Коммутатор D-Link DES-1005C/F6/E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729751
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор DES-1005C, Адаптер питания, Краткое руководство по установке
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
130

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1005C/F6/E

Коммутатор D-Link - это надежное и простое в использовании сетевое устройство, идеально подходящее для небольших офисов или домашних сетей. Этот неуправляемый коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, предоставляет базовую скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение для ваших устройств. Отличительной чертой данной модели является отсутствие поддержки PoE, что упрощает его установку и эксплуатацию, поскольку не требует дополнительного питания для подключенных устройств. Коммутатор относится к уровням L1/L2 сети, что гарантирует базовое распределение данных и коммуникацию между устройствами. Несмотря на свои компактные размеры и небольшой вес всего 0,043 кг, устройство способно обрабатывать до 2000 MAC-адресов, что делает его эффективным инструментом для управления сетями средней сложности. Бренд D-Link обеспечивает высокое качество и долговечность, доверие которому подтверждено многолетним опытом и положительными отзывами пользователей.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1005C/F6/E




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор DES-1005C, Адаптер питания, Краткое руководство по установке
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link - это надежное и простое в использовании сетевое устройство, идеально подходящее для небольших офисов или домашних сетей. Этот неуправляемый коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, предоставляет базовую скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение для ваших устройств. Отличительной чертой данной модели является отсутствие поддержки PoE, что упрощает его установку и эксплуатацию, поскольку не требует дополнительного питания для подключенных устройств. Коммутатор относится к уровням L1/L2 сети, что гарантирует базовое распределение данных и коммуникацию между устройствами. Несмотря на свои компактные размеры и небольшой вес всего 0,043 кг, устройство способно обрабатывать до 2000 MAC-адресов, что делает его эффективным инструментом для управления сетями средней сложности. Бренд D-Link обеспечивает высокое качество и долговечность, доверие которому подтверждено многолетним опытом и положительными отзывами пользователей.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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