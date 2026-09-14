Коммутатор D-Link DES-1005C/F6/E
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DES-1005C/F6/E
Коммутатор D-Link - это надежное и простое в использовании сетевое устройство, идеально подходящее для небольших офисов или домашних сетей. Этот неуправляемый коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, предоставляет базовую скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение для ваших устройств. Отличительной чертой данной модели является отсутствие поддержки PoE, что упрощает его установку и эксплуатацию, поскольку не требует дополнительного питания для подключенных устройств. Коммутатор относится к уровням L1/L2 сети, что гарантирует базовое распределение данных и коммуникацию между устройствами. Несмотря на свои компактные размеры и небольшой вес всего 0,043 кг, устройство способно обрабатывать до 2000 MAC-адресов, что делает его эффективным инструментом для управления сетями средней сложности. Бренд D-Link обеспечивает высокое качество и долговечность, доверие которому подтверждено многолетним опытом и положительными отзывами пользователей.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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