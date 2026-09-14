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Точка доступа MikroTik RB911-5HnD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа MikroTik RB911-5HnD

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Точка доступа MikroTik RB911-5HnD - фото 1
Точка доступа MikroTik RB911-5HnD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа MikroTik RB911-5HnD - фото 1
  • Точка доступа MikroTik RB911-5HnD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729724
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Режим работы
маршрутизатор
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Точка доступа MikroTik RB911-5HnD

Материнская плата Mikrotik RB911 Lite5 dual представляет собой маленький беспроводной роутер со встроенной радиокартой, которая имеет выходную мощность до 1 Вт. Порты Ethernet и MMCX (для антенны) защищены от электростатического разряда до 16 кВ. Мощный процессор, обладающий частотой 600 МГц, обеспечивает превосходное соотношение цены и качества. Имеется фирменная операционная система RouterOS level 3, позволяющая одновременно функционировать как маршрутизатор, брандмауэр, менеджер пропускной способности, СРЕ и многое другое. Использование данной платы позволяет построить недорогое клиентское устройство.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Точка доступа MikroTik RB911-5HnD




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Режим работы
маршрутизатор
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Mikrotik RB911 Lite5 dual представляет собой маленький беспроводной роутер со встроенной радиокартой, которая имеет выходную мощность до 1 Вт. Порты Ethernet и MMCX (для антенны) защищены от электростатического разряда до 16 кВ. Мощный процессор, обладающий частотой 600 МГц, обеспечивает превосходное соотношение цены и качества. Имеется фирменная операционная система RouterOS level 3, позволяющая одновременно функционировать как маршрутизатор, брандмауэр, менеджер пропускной способности, СРЕ и многое другое. Использование данной платы позволяет построить недорогое клиентское устройство.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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