Точка доступа MikroTik RB911-5HnD
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Характеристики
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729724
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Характеристики
Бренд
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Режим работы
маршрутизатор
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х2
Вес, г.
100
Описание товара Точка доступа MikroTik RB911-5HnD
Материнская плата Mikrotik RB911 Lite5 dual представляет собой маленький беспроводной роутер со встроенной радиокартой, которая имеет выходную мощность до 1 Вт. Порты Ethernet и MMCX (для антенны) защищены от электростатического разряда до 16 кВ. Мощный процессор, обладающий частотой 600 МГц, обеспечивает превосходное соотношение цены и качества. Имеется фирменная операционная система RouterOS level 3, позволяющая одновременно функционировать как маршрутизатор, брандмауэр, менеджер пропускной способности, СРЕ и многое другое. Использование данной платы позволяет построить недорогое клиентское устройство.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Режим работы
маршрутизатор
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Материнская плата Mikrotik RB911 Lite5 dual представляет собой маленький беспроводной роутер со встроенной радиокартой, которая имеет выходную мощность до 1 Вт. Порты Ethernet и MMCX (для антенны) защищены от электростатического разряда до 16 кВ. Мощный процессор, обладающий частотой 600 МГц, обеспечивает превосходное соотношение цены и качества. Имеется фирменная операционная система RouterOS level 3, позволяющая одновременно функционировать как маршрутизатор, брандмауэр, менеджер пропускной способности, СРЕ и многое другое. Использование данной платы позволяет построить недорогое клиентское устройство.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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