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Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black

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Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 1
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 2
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 3
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 4
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 5
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 6
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 7
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 8
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 9
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 10
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 11
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 12
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 13
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 14
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 15
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 16
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 17
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 18
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 19
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 20
Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 5
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 6
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 7
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 8
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 9
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 10
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 11
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 12
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 13
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 14
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 15
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 16
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 17
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 18
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 19
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 20
  • Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729467
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Время работы в режиме ожидания
348
Габариты
59 x 121 x 19.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х9
Вес, г.
400

Описание товара Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black

Функциональный и удобный телефон с громким динамиком, большими клавишами и увеличенным шрифтом, ёмким аккумулятором (1500 мАч) и док-станцией в комплекте. Также этот аппарат оснащен кнопкой SOS, нажатие на которую мгновенно отправляет экстренный вызов заранее определенному абоненту.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Maxvi B5ds up Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Время работы в режиме ожидания
348
Габариты
59 x 121 x 19.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональный и удобный телефон с громким динамиком, большими клавишами и увеличенным шрифтом, ёмким аккумулятором (1500 мАч) и док-станцией в комплекте. Также этот аппарат оснащен кнопкой SOS, нажатие на которую мгновенно отправляет экстренный вызов заранее определенному абоненту.
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Отзывы


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