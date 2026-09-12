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Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red

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Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 5
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 6
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
800
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663272
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х6
Вес, г.
171

Описание товара Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red

Кнопочный телефон BQ - это надежное и простое в использовании устройство для тех, кто ценит функциональность и традиционный дизайн. Этот мобильный телефон выполнен в ярком красном цвете и имеет форм-фактор раскладушки, что обеспечивает дополнительную защиту экрана и клавиатуры в сложенном состоянии. С экраном диагональю 2,4 дюйма и весом всего 89 грамм, данный телефон идеально подходит для ежедневного использования. Телефон оснащен аккумулятором Li-Ion емкостью 800 мА·ч, что обеспечивает достойное время работы без необходимости частой подзарядки. Поддержка Bluetooth дает возможность удобной передачи данных между устройствами, а возможность использования двух SIM-карт сделает телефон великолепным выбором для пользователей, которые хотят совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Отсутствие Wi-Fi и сенсорного экрана делает это устройство особенно привлекательным для пользователей, которые предпочитают простоту и надежность. Хотя в конструкции отсутствует кнопка SOS и функции GPS/Глонасс, телефон BQ остается универсальным и доступным вариантом для тех, кто ищет классический и надежный кнопочный телефон.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ - это надежное и простое в использовании устройство для тех, кто ценит функциональность и традиционный дизайн. Этот мобильный телефон выполнен в ярком красном цвете и имеет форм-фактор раскладушки, что обеспечивает дополнительную защиту экрана и клавиатуры в сложенном состоянии. С экраном диагональю 2,4 дюйма и весом всего 89 грамм, данный телефон идеально подходит для ежедневного использования. Телефон оснащен аккумулятором Li-Ion емкостью 800 мА·ч, что обеспечивает достойное время работы без необходимости частой подзарядки. Поддержка Bluetooth дает возможность удобной передачи данных между устройствами, а возможность использования двух SIM-карт сделает телефон великолепным выбором для пользователей, которые хотят совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Отсутствие Wi-Fi и сенсорного экрана делает это устройство особенно привлекательным для пользователей, которые предпочитают простоту и надежность. Хотя в конструкции отсутствует кнопка SOS и функции GPS/Глонасс, телефон BQ остается универсальным и доступным вариантом для тех, кто ищет классический и надежный кнопочный телефон.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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