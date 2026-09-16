Various Artists - Sampled (Box) (3596974902268) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Sampled
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 729418
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6 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974902268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Sampled
Жанр
Диско
Трек-лист
Billie Holiday - God Bless The Child, Louis Armstrong & His Hot Seven - Weary Blues, Dinah Washington With Quincy Jones & His Orchestra - Is, Chris Connor - Time Out For Tears, Les Brown Feat. Doris Day - You Won'T Be Satisfied (Unt, Nina Simone - Rags And Old Iron, Frank Sinatra - High Hopes, Thelonious Monk - Black And Tan Fantasy, Ella Fitzgerald - All Through The Night, Ferrante & Teicher - Theme From Exodus, Clifford Brown & Max Roach Quintet - Yesterdays, Cab Calloway - The Hi-De-Ho Man (T
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Sampled (Box) (3596974902268) виниловая пластинка
Этот эксклюзивный сборник включает оригинальные песни, которые впоследствии стали сэмплами для крупных поп-, хип-хоп- и R&B-хитов. От Бетти Райт и Куинси Джонса до Lafayette Afro Rock Band — здесь можно услышать музыкальные корни современного городского звучания. Этот бокс-сет из 5 виниловых пластинок предлагает стильное путешествие по джазу, фанку, соулу и блюзу с классическими композициями Билли Холидей, Нины Симон, Би Би Кинга, Screamin' Jay Hawkins, Рэя Чарльза, Этты Джеймс. и многих других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974902268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Sampled
Жанр
Диско
Трек-лист
Billie Holiday - God Bless The Child, Louis Armstrong & His Hot Seven - Weary Blues, Dinah Washington With Quincy Jones & His Orchestra - Is, Chris Connor - Time Out For Tears, Les Brown Feat. Doris Day - You Won'T Be Satisfied (Unt, Nina Simone - Rags And Old Iron, Frank Sinatra - High Hopes, Thelonious Monk - Black And Tan Fantasy, Ella Fitzgerald - All Through The Night, Ferrante & Teicher - Theme From Exodus, Clifford Brown & Max Roach Quintet - Yesterdays, Cab Calloway - The Hi-De-Ho Man (T
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Этот эксклюзивный сборник включает оригинальные песни, которые впоследствии стали сэмплами для крупных поп-, хип-хоп- и R&B-хитов. От Бетти Райт и Куинси Джонса до Lafayette Afro Rock Band — здесь можно услышать музыкальные корни современного городского звучания. Этот бокс-сет из 5 виниловых пластинок предлагает стильное путешествие по джазу, фанку, соулу и блюзу с классическими композициями Билли Холидей, Нины Симон, Би Би Кинга, Screamin' Jay Hawkins, Рэя Чарльза, Этты Джеймс. и многих других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Sampled (Box) (3596974902268) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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