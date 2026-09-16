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Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка

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Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 1
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 2
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 3
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 4
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 5
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 6
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 7
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 8
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 9
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 10
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Recollections
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 1
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 2
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 3
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 4
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 5
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 6
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 7
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 8
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 9
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 10
  • Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729408
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Recollections
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Come To My Aid, Sad Old Red, Look At You Now, Heaven, Jericho, Money's To Tight (To Mention), Holding Back The Years, Picture Book, Open Up The Red Box, The Right Thing, To Be With You, It's Only Love, A New Flame, You've Got It, Ev'ry Time We Say Goodbye, More, If You Don't Know Me By Now, Enough, Something Got Me started, Thrill Me, Stars, Your Mirror, For Your Babies, Angel, Fairground, Never Never Love, So Beautiful, The Air That I Breathe, Mellow My Mind, Say You Love Me, Night Nurse, Ain't
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка

Simply Red отпраздновали четыре десятилетия своей музыкальной карьеры сборником «Recollections». Это издание на 4 пластинках содержит 40 великолепных, заново записанных версий их лучших треков и выпущено ограниченным тиражом на кристально чистом виниле с 12-страничным буклетом. Этот сборник, спродюсированный давним соавтором Энди Райтом, включает в себя прекрасные записи таких вечных хитов, как «Money's Too Tight To Mention», «Holding Back The Years», «Stars», «Fairground» и многих других. Мик Хакнелл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы сочли уместным выпустить эти записи. Энди Райт стремился передать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отпраздновать наше 40-летие вместе с вами». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз заняв первое место в чартах Великобритании, набрав 2 миллиарда прослушиваний и оставив после себя множество хитов, Simply Red остается одной из самых популярных групп Великобритании



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Recollections
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Come To My Aid, Sad Old Red, Look At You Now, Heaven, Jericho, Money's To Tight (To Mention), Holding Back The Years, Picture Book, Open Up The Red Box, The Right Thing, To Be With You, It's Only Love, A New Flame, You've Got It, Ev'ry Time We Say Goodbye, More, If You Don't Know Me By Now, Enough, Something Got Me started, Thrill Me, Stars, Your Mirror, For Your Babies, Angel, Fairground, Never Never Love, So Beautiful, The Air That I Breathe, Mellow My Mind, Say You Love Me, Night Nurse, Ain't
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Simply Red отпраздновали четыре десятилетия своей музыкальной карьеры сборником «Recollections». Это издание на 4 пластинках содержит 40 великолепных, заново записанных версий их лучших треков и выпущено ограниченным тиражом на кристально чистом виниле с 12-страничным буклетом. Этот сборник, спродюсированный давним соавтором Энди Райтом, включает в себя прекрасные записи таких вечных хитов, как «Money's Too Tight To Mention», «Holding Back The Years», «Stars», «Fairground» и многих других. Мик Хакнелл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы сочли уместным выпустить эти записи. Энди Райт стремился передать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отпраздновать наше 40-летие вместе с вами». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз заняв первое место в чартах Великобритании, набрав 2 миллиарда прослушиваний и оставив после себя множество хитов, Simply Red остается одной из самых популярных групп Великобритании


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simply Red - Recollections (Box) (coloured) (8719262042261) виниловая пластинка - стоимость товара 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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