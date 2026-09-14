Yo-Yo Ma - Vivaldi's Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yo-Yo Ma - Vivaldi's Cello (coloured) (8719262038479) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: I, Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: II, Concerto In G Minor For Two Cellos, Strings & Basso Continuo, Rv 531: III, The Four Seasons - Largo From "Winter" Op. 8, No. 4, Rv 297, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: I, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: II, Concerto In B-Flat Major For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 423: III, Cosi Sugl' Occhi Miei" From La Fida Ninfa, Rv 714, Concerto For Viola D'Amore, Lute & Orchestra, Rv 540: I. Allegro, Concerto For Viola D'Amore, Lute & Orchestra, Rv 540: II. Largo, Concerto For Viola D'Amore, Lute & Orchestra, Rv 540: III. Allegro, La Gloria Del Mio Sangue, From Giustino, Rv 717, Concerto In C Minor For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 401: I, Concerto In C Minor For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 401: II, Concerto In C Minor For Cello, Strings & Basso Continuo, Rv 401: III, Noli, O Cara, Te Adorantis, From Juditha Triumphans, Rv 644, Laudamus Te, From Gloria, Rv 589, Quanto Magis Generosa, From Juditha Triumphans, Rv 644, Dite Oihme, From La Fida Ninfa, Rv 714
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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