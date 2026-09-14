Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка
Сборник The Essential содержит обзор замечательных работ нидерландской саксофонистки и певицы Кэнди Далфер, записанных как сольно, так и в соавторстве с другими музыкантами. Этот двойной альбом из 15 треков включает такие известные композиции, как «Sax-a-Go-Go», «Lily Was Here» и «Saxuality». Лимитированное издание на серебристом виниле со вкладышем. Трудно поверить, что более 35 лет назад Кэнди Далфер впервые привлекла внимание музыкального мира благодаря своему громкому сотрудничеству с Дэйвом Стюартом (над мировым хитом «Lily Was Here») и Принсом. Ироничная фраза Принса «Когда мне нужен саксофон, я зову Кэнди» в его клипе на песню «Partyman» заставила весь мир обратить внимание на молодую, гламурную и талантливую саксофонистку. Кэнди посчастливилось сотрудничать как в студии, так и на сцене с такими известными музыкантами, как Ван Моррисон, Масео Паркер, Шейла Э., Мэвис Стэйплс, Лайонел Ричи, Бейонсе, Pink Floyd, Чака Хан, Арета Франклин и многими другими.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитМумий Тролль - Слияние И Поглощение (Mtsp 0525) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMegadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBlondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Candy Dulfer - The Essential (8719262042070) виниловая пластинка