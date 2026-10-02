Ihsahn - Das Seelenbrechen (0602557666809) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Das Seelenbrechen
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 402255
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4 780 руб.
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Коллекция Ihsahn
Коллекция Ihsahn
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В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитIhsahn - Das Seelenbrechen (0602557666809) виниловая пластинка
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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602557666809]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Das Seelenbrechen
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hiber, Regen, NaCl, Pulse, Tacit II Tacit I, Rec, M, Sub ?ter, See, Hel
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ihsahn - Das Seelenbrechen (0602557666809) виниловая пластинка
Переиздание на двойном тяжелом виниле пятого студийного сольного альбома, впервые изданного в 2013 году, норвежского рок-музыканта, экс-вокалиста группы Emperor. оригинальный альбом вышел в 2013 году. Исан (норв. Ihsahn, настоящее имя — Вегард Сверре Твейтан, норв. Vegard Sverre Tveitan, род. 1975) — норвежский композитор, гитарист, бас-гитарист, клавишник и вокалист. Больше всего он известен как вокалист, гитарист и клавишник блэк-металической группы Emperor и создатель группы Peccatum, в которой он играл со своей женой Ihriel (Хайди Твейтан). В 2006 году Исан выпустил первый альбом под своим собственным именем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602557666809]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Das Seelenbrechen
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hiber, Regen, NaCl, Pulse, Tacit II Tacit I, Rec, M, Sub ?ter, See, Hel
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Переиздание на двойном тяжелом виниле пятого студийного сольного альбома, впервые изданного в 2013 году, норвежского рок-музыканта, экс-вокалиста группы Emperor. оригинальный альбом вышел в 2013 году. Исан (норв. Ihsahn, настоящее имя — Вегард Сверре Твейтан, норв. Vegard Sverre Tveitan, род. 1975) — норвежский композитор, гитарист, бас-гитарист, клавишник и вокалист. Больше всего он известен как вокалист, гитарист и клавишник блэк-металической группы Emperor и создатель группы Peccatum, в которой он играл со своей женой Ihriel (Хайди Твейтан). В 2006 году Исан выпустил первый альбом под своим собственным именем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ihsahn - Das Seelenbrechen (0602557666809) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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