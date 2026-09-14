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Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый

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Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 1
Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 2
Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 3
Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 4
Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 5
Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 6
Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 7
Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 8
Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Тип питания
от батарейки
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
  • Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 1
  • Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 2
  • Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 3
  • Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 4
  • Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 5
  • Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 6
  • Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 7
  • Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 8
  • Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729001
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик открытия дверей и окон, руководство пользователя, стикеры для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
183

Описание товара Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый

Датчик открытия Aqara P2 можно устанавливать на двери, окна и ящики. Устройство работает от одной батарейки CR123A и выдерживает до пяти лет без замены элемента питания. Двухсторонний скотч и магнит позволяют фиксировать датчик на разных поверхностях. Aqara P2 поддерживает работу по протоколам данных Bluetooth, Matter и Thread. Устройство совместимо с экосистемами умного дома Apple HomeKit и голосовым помощником Siri. Для работы датчика нужно наличие хаба и установленного мобильного приложения Aqara Home. Вы можете получать уведомления при обнаружении открытия, настраивать сценарии совместно с другими устройствами.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Датчик откр.двери/окна Aqara P2 (DW-S02D) белый




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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип устройства
Датчик
Цвет
белый
Комлектация
датчик открытия дверей и окон, руководство пользователя, стикеры для монтажа, упаковка
Тип питания
от батарейки
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик открытия Aqara P2 можно устанавливать на двери, окна и ящики. Устройство работает от одной батарейки CR123A и выдерживает до пяти лет без замены элемента питания. Двухсторонний скотч и магнит позволяют фиксировать датчик на разных поверхностях. Aqara P2 поддерживает работу по протоколам данных Bluetooth, Matter и Thread. Устройство совместимо с экосистемами умного дома Apple HomeKit и голосовым помощником Siri. Для работы датчика нужно наличие хаба и установленного мобильного приложения Aqara Home. Вы можете получать уведомления при обнаружении открытия, настраивать сценарии совместно с другими устройствами.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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