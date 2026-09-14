Вызывная панель Optimus DSH-1080_v.1 черный
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Характеристики
Описание товара Вызывная панель Optimus DSH-1080_v.1 черный
Устройства данной категории, такие как вызывные панели видеодомофонов, выполняют функцию передачи визуальной и аудиосигналов между посетителем и жильем или офисом. Модель Optimus DSH-1080_v.1 в черном исполнении отличается компактными размерами 132x48x18 мм, что обеспечивает простую интеграцию в различные архитектурные решения без ущерба для эстетики. Корпус выполнен из прочных материалов, устойчивых к внешним воздействиям, что обеспечивает надежную работу при любых погодных условиях. Модель оборудована современным видеопроцессором и, вероятно, обладает хорошими характеристиками видеосъемки и передачи, что важно для точной идентификации посетителей. Конструктивно она подходит для монтажных работ внутри подъездных и входных групп, на воротах и других объектах, где требуется визуальный контроль доступа.
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