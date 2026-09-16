Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый
Монитор цветного видеодомофона Falcon Eye Cosmo HD Plus с поддержкой форматов AHD, CVI, TVI (1080р/720p) или CVBS, экран 7" TFT LCD, сенсорные кнопки управления, дополнительный канал управления воротами, hands free. Подключение 2-х видеокамер, 2-х панелей, до 6-ти мониторов в одной системе. Встроенная память на 100 фото или 10 видеороликов по вызову. Запись фото или видео на microSD карту от 8 до 128 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. ВНИМАНИЕ: Монитор совместим по интеркому только с мониторами серии Cosmo (HD/WiFi) с сенсорными кнопками! Подключение до 2 вызывных панелей, до 2 видеокамер, до 5 дополнительных мониторов по адресному интеркому
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