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Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый

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Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 1
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 2
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 3
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 4
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 5
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 6
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 7
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 8
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 9
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 10
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 11
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 12
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 13
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 14
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 1
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 2
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 3
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 4
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 5
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 6
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 7
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 8
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 9
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 10
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 11
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 12
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 13
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 14
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728778
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
280x200x40 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый

Монитор цветного видеодомофона Falcon Eye Cosmo HD Plus с поддержкой форматов AHD, CVI, TVI (1080р/720p) или CVBS, экран 7" TFT LCD, сенсорные кнопки управления, дополнительный канал управления воротами, hands free. Подключение 2-х видеокамер, 2-х панелей, до 6-ти мониторов в одной системе. Встроенная память на 100 фото или 10 видеороликов по вызову. Запись фото или видео на microSD карту от 8 до 128 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. ВНИМАНИЕ: Монитор совместим по интеркому только с мониторами серии Cosmo (HD/WiFi) с сенсорными кнопками! Подключение до 2 вызывных панелей, до 2 видеокамер, до 5 дополнительных мониторов по адресному интеркому



Смотрите также: Домофония

Отзывы о товаре Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Plus белый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
280x200x40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор цветного видеодомофона Falcon Eye Cosmo HD Plus с поддержкой форматов AHD, CVI, TVI (1080р/720p) или CVBS, экран 7" TFT LCD, сенсорные кнопки управления, дополнительный канал управления воротами, hands free. Подключение 2-х видеокамер, 2-х панелей, до 6-ти мониторов в одной системе. Встроенная память на 100 фото или 10 видеороликов по вызову. Запись фото или видео на microSD карту от 8 до 128 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. ВНИМАНИЕ: Монитор совместим по интеркому только с мониторами серии Cosmo (HD/WiFi) с сенсорными кнопками! Подключение до 2 вызывных панелей, до 2 видеокамер, до 5 дополнительных мониторов по адресному интеркому


Смотрите также: Домофония
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Отзывы


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