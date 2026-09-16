Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Нет
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный
Мультиформатный домофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD Black с большим экраном 7" черного цвета выполнен в стильном дизайне.
Домофон может принимать как сигнал высокой четкости AHD/CVI/TVI разрешением до 1920х1080, так и обычный аналоговый сигнал одновременно.
Поддерживает подключение 2-х вызывных панелей и 2-х камер. Hands free.
Есть возможность подключения до 6-ти мониторов в систему по адресному интеркому.
Еще одной отличительной особенностью домофона является наличие встроенного реле для управления контроллером.
Так же домофон имеет ряд дополнительных функций: запись по детекции движения всех каналов, запись по внешним тревожным датчикам, запись фото или видео при вызове, возможность проигрывания mp3 мелодий и их установки в качестве мелодий вызова, функция автоответчика и фоторамки.
Мультиформатный домофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD Black с большим экраном 7" черного цвета выполнен в стильном дизайне.
Домофон может принимать как сигнал высокой четкости AHD/CVI/TVI разрешением до 1920х1080, так и обычный аналоговый сигнал одновременно.
Поддерживает подключение 2-х вызывных панелей и 2-х камер. Hands free.
Есть возможность подключения до 6-ти мониторов в систему по адресному интеркому.
Еще одной отличительной особенностью домофона является наличие встроенного реле для управления контроллером.
Так же домофон имеет ряд дополнительных функций: запись по детекции движения всех каналов, запись по внешним тревожным датчикам, запись фото или видео при вызове, возможность проигрывания mp3 мелодий и их установки в качестве мелодий вызова, функция автоответчика и фоторамки.
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный – стоимость товара 9530 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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