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Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный

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Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 1
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 2
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 3
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 4
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 5
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 6
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 7
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Нет
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 1
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 2
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 3
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 4
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 5
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 6
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 7
  • Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728782
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный
9 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Нет
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Запись фото
Да
Подключение вызывных панелей
4-проводное
PoE
Нет
Поддержка карт памяти
microSD
Микрофонный вход
Нет
Питание
AC 220V (AC220V или DC12V)
Габариты (ШxВxГ)
226х151х23 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный

Мультиформатный домофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD Black с большим экраном 7" черного цвета выполнен в стильном дизайне. Домофон может принимать как сигнал высокой четкости AHD/CVI/TVI разрешением до 1920х1080, так и обычный аналоговый сигнал одновременно. Поддерживает подключение 2-х вызывных панелей и 2-х камер. Hands free. Есть возможность подключения до 6-ти мониторов в систему по адресному интеркому. Еще одной отличительной особенностью домофона является наличие встроенного реле для управления контроллером. Так же домофон имеет ряд дополнительных функций: запись по детекции движения всех каналов, запись по внешним тревожным датчикам, запись фото или видео при вызове, возможность проигрывания mp3 мелодий и их установки в качестве мелодий вызова, функция автоответчика и фоторамки.



Смотрите также: Домофония

Отзывы о товаре Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Нет
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Запись фото
Да
Подключение вызывных панелей
4-проводное
PoE
Нет
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Микрофонный вход
Нет
Питание
AC 220V (AC220V или DC12V)
Габариты (ШxВxГ)
226х151х23 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиформатный домофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD Black с большим экраном 7" черного цвета выполнен в стильном дизайне. Домофон может принимать как сигнал высокой четкости AHD/CVI/TVI разрешением до 1920х1080, так и обычный аналоговый сигнал одновременно. Поддерживает подключение 2-х вызывных панелей и 2-х камер. Hands free. Есть возможность подключения до 6-ти мониторов в систему по адресному интеркому. Еще одной отличительной особенностью домофона является наличие встроенного реле для управления контроллером. Так же домофон имеет ряд дополнительных функций: запись по детекции движения всех каналов, запись по внешним тревожным датчикам, запись фото или видео при вызове, возможность проигрывания mp3 мелодий и их установки в качестве мелодий вызова, функция автоответчика и фоторамки.


Смотрите также: Домофония
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеодомофон Falcon Eye FE-70 ATLAS HD черный – стоимость товара 9530 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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