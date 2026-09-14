Видеодомофон Hikvision DS-KH6350-TE1 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728683
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Поддержка карт памяти
SD
Габариты (ШxВxГ)
175x113.5x21 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
566
Описание товара Видеодомофон Hikvision DS-KH6350-TE1 белый
Домофония HikVision — это надежное и функциональное устройство, разработанное для обеспечения безопасности и комфорта вашего дома. Брендом HikVision обеспечивается высокое качество и долговечность продукта. Эта домофония HikVision создается с учетом всех современных требований к безопасности и удобству эксплуатации, обеспечивая спокойствие и защищенность вашего дома.
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Бренд
HIKVISION
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Поддержка карт памяти
SD
Габариты (ШxВxГ)
175x113.5x21 мм
Страна производитель
Китай
Домофония HikVision — это надежное и функциональное устройство, разработанное для обеспечения безопасности и комфорта вашего дома. Брендом HikVision обеспечивается высокое качество и долговечность продукта. Эта домофония HikVision создается с учетом всех современных требований к безопасности и удобству эксплуатации, обеспечивая спокойствие и защищенность вашего дома.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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