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Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый

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Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 1
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 2
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 3
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 4
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 5
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 6
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 7
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 8
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 9
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 10
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 11
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 1
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 2
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 3
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 4
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 5
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 6
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 7
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 8
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 9
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 10
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 11
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728685
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Габариты (ШxВxГ)
138x65x27 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.15

Описание товара Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый

Набор IP-домофонов, часто именуемых видеодомофонными системами или IP-распространяемыми комплектами, включает в себя устройство видеонаблюдения с возможностью автоматического соединения с сетью. Модель HiWatch DS-D100IKWF(B) характеризуется стандартными размерами 600x200x250 мм, что обеспечивает её универсальное размещение в системах контроля доступа. Данная комплектация комплектуется видеодомофоном с высокой разрешающей способностью и интегрированным динамиком для двусторонней аудио- и видео-связи с посетителями. Встроенные технологии IP позволяют подключать устройство к локальной сети или интернету через стандартные сетевые интерфейсы, обеспечивая возможность мониторинга и управления удаленно. В корпусе реализована надежная защита для длительной эксплуатации в различных условиях.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Габариты (ШxВxГ)
138x65x27 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Набор IP-домофонов, часто именуемых видеодомофонными системами или IP-распространяемыми комплектами, включает в себя устройство видеонаблюдения с возможностью автоматического соединения с сетью. Модель HiWatch DS-D100IKWF(B) характеризуется стандартными размерами 600x200x250 мм, что обеспечивает её универсальное размещение в системах контроля доступа. Данная комплектация комплектуется видеодомофоном с высокой разрешающей способностью и интегрированным динамиком для двусторонней аудио- и видео-связи с посетителями. Встроенные технологии IP позволяют подключать устройство к локальной сети или интернету через стандартные сетевые интерфейсы, обеспечивая возможность мониторинга и управления удаленно. В корпусе реализована надежная защита для длительной эксплуатации в различных условиях.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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