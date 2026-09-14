Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728685
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый
Набор IP-домофонов, часто именуемых видеодомофонными системами или IP-распространяемыми комплектами, включает в себя устройство видеонаблюдения с возможностью автоматического соединения с сетью. Модель HiWatch DS-D100IKWF(B) характеризуется стандартными размерами 600x200x250 мм, что обеспечивает её универсальное размещение в системах контроля доступа.
Данная комплектация комплектуется видеодомофоном с высокой разрешающей способностью и интегрированным динамиком для двусторонней аудио- и видео-связи с посетителями. Встроенные технологии IP позволяют подключать устройство к локальной сети или интернету через стандартные сетевые интерфейсы, обеспечивая возможность мониторинга и управления удаленно. В корпусе реализована надежная защита для длительной эксплуатации в различных условиях.
Набор IP-домофонов, часто именуемых видеодомофонными системами или IP-распространяемыми комплектами, включает в себя устройство видеонаблюдения с возможностью автоматического соединения с сетью. Модель HiWatch DS-D100IKWF(B) характеризуется стандартными размерами 600x200x250 мм, что обеспечивает её универсальное размещение в системах контроля доступа.
Данная комплектация комплектуется видеодомофоном с высокой разрешающей способностью и интегрированным динамиком для двусторонней аудио- и видео-связи с посетителями. Встроенные технологии IP позволяют подключать устройство к локальной сети или интернету через стандартные сетевые интерфейсы, обеспечивая возможность мониторинга и управления удаленно. В корпусе реализована надежная защита для длительной эксплуатации в различных условиях.
Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект домофона HiWatch DS-D100IKWF(B) белый