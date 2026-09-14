Видеодомофон Fanvil i61 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 085 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728804
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Характеристики
Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Общение с посетителем
громкая связь
Питание
PoE
Габариты (ШxВxГ)
290x210x75 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
698
Описание товара Видеодомофон Fanvil i61 черный
Домофония Fanvil – это современное устройство для обеспечения безопасного и удобного контроля доступа в ваше помещение. Выполненная в элегантном черном цвете, эта домофония станет стильным дополнением к любому интерьеру. Благодаря функции громкой связи, общение с посетителями становится еще более простым и комфортным. Вы сможете свободно вести диалог с посетителями, не прикладывая трубку к уху. Fanvil известен своим качественным оборудованием, и эта домофония не исключение – надежность и долговечность гарантированы.
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Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Общение с посетителем
громкая связь
Питание
PoE
Габариты (ШxВxГ)
290x210x75 мм
Страна производитель
Китай
Домофония Fanvil – это современное устройство для обеспечения безопасного и удобного контроля доступа в ваше помещение. Выполненная в элегантном черном цвете, эта домофония станет стильным дополнением к любому интерьеру. Благодаря функции громкой связи, общение с посетителями становится еще более простым и комфортным. Вы сможете свободно вести диалог с посетителями, не прикладывая трубку к уху. Fanvil известен своим качественным оборудованием, и эта домофония не исключение – надежность и долговечность гарантированы.
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