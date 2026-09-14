Видеодомофон Fanvil i507W черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
10.1
Разрешение монитора
1280х800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 029 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728801
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Характеристики
Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
10.1
Разрешение монитора
1280х800
Габариты (ШxВxГ)
289x207x71 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
930
Описание товара Видеодомофон Fanvil i507W черный
Fanvil i507W - SIP-домофон, который поможет общаться с посетителями с помощью превосходного звука и четких видеоизображений.
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Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
10.1
Разрешение монитора
1280х800
Габариты (ШxВxГ)
289x207x71 мм
Страна производитель
Китай
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