Видеодомофон Fanvil i67 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728681
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Характеристики
Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
RS-485
Да
Микрофонный вход
Нет
Питание
DC 12V
Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
300x115.6x33.2 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.59
Описание товара Видеодомофон Fanvil i67 черный
Fanvil i66 — это домофон в новом дизайне с распознаванием лиц, полной клавиатурой (16 клавиш), большим сенсорным дисплеем 7", камерой 2 Мп и считывателем RFID. Конструкция изделия выполнена из цельноалюминиевого сплава со степенью удоропрочности IK07.
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Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
RS-485
Да
Микрофонный вход
Нет
Питание
DC 12V
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Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
300x115.6x33.2 мм
Страна производитель
Китай
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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