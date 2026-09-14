Видеодомофон Fanvil i62 черный

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Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728805
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Fanvil i62 — новейший SIP-видеодомофон с поддержкой SIP и PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP66) и от механических воздействий (IK07). Устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 . Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ.
Встроенная HD-камера с функцией ночного видения поддерживает кодек H.264. RFID-считыватель позволяет организовать доступ в помещение с помощью карт.
i62 отличается новым современным дизайном и может подходить как для накладной, так и для врезной установки.
Основное отличие от модели i61 — габариты устройства и наличие физической кнопки вызова.
Fanvil i62 — новейший SIP-видеодомофон с поддержкой SIP и PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP66) и от механических воздействий (IK07). Устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 . Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ.
Встроенная HD-камера с функцией ночного видения поддерживает кодек H.264. RFID-считыватель позволяет организовать доступ в помещение с помощью карт.
i62 отличается новым современным дизайном и может подходить как для накладной, так и для врезной установки.
Основное отличие от модели i61 — габариты устройства и наличие физической кнопки вызова.
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