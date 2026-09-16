Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728983
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Описание товара Видеодомофон Hikvision DS-KIS603-P(C)
Комплект включает в себя цифровой видеомонитор DS-KH6320-WTE1(B) и вызывную панель DS-KV6113-WPE1(B), что обеспечивает интегрированное решение для системы контроля доступа с возможностями видеонаблюдения.
Вызывная панель DS-KV6113-WPE1(B) характеризуется поддержкой PoE (Power over Ethernet), что снижает количество необходимых кабелей для питания и соединения. Оснащена 2-мегапиксельной HD-камера, способной предоставлять чёткое изображение даже при низком уровене освещенности, благодаря функции ночного режима. Дополнительные возможности включают подавление шумов и эффекта эха для повышения качества звука, встроенный датчик вскрытия для повышения безопасности, а также поддержку телевещания (TTL) через слот для TF-карты с объёмом до 128 ГБ, что позволяет сохранять видео- и фотоматериалы локально. Встроенный микрофон обеспечивает двустороннюю аудио связь.
Комплект включает в себя цифровой видеомонитор DS-KH6320-WTE1(B) и вызывную панель DS-KV6113-WPE1(B), что обеспечивает интегрированное решение для системы контроля доступа с возможностями видеонаблюдения.
Вызывная панель DS-KV6113-WPE1(B) характеризуется поддержкой PoE (Power over Ethernet), что снижает количество необходимых кабелей для питания и соединения. Оснащена 2-мегапиксельной HD-камера, способной предоставлять чёткое изображение даже при низком уровене освещенности, благодаря функции ночного режима. Дополнительные возможности включают подавление шумов и эффекта эха для повышения качества звука, встроенный датчик вскрытия для повышения безопасности, а также поддержку телевещания (TTL) через слот для TF-карты с объёмом до 128 ГБ, что позволяет сохранять видео- и фотоматериалы локально. Встроенный микрофон обеспечивает двустороннюю аудио связь.
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