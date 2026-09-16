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Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х768
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728982
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Описание товара Монитор видеодомофона ZKTeco VT07-B01
VT07-B01 - это видеодомофон на базе Linux, который является идеальным решением для жилых зданий и офисов. Он предлагает различные функции, включая аудио- и видеосвязь, поддержку дверной станции и коммуникацию внутреннего монитора через TCP / IP, позволяя контролировать открытие главной двери.
VT07-B01 в основном используется с терминалами контроля доступа для интеграции контроля доступа + видеодомофона. В то же время он также может подключаться к IPC (поддерживает протокол ONVIF). Когда терминал контроля доступа звонит, VT07-B01 автоматически показывает 4 разделенных экрана, включая видео контроля доступа и 3 видео IPC одновременно, позволяя пользователям более подробно наблюдать за внешней средой.
VT07-B01 - это видеодомофон на базе Linux, который является идеальным решением для жилых зданий и офисов. Он предлагает различные функции, включая аудио- и видеосвязь, поддержку дверной станции и коммуникацию внутреннего монитора через TCP / IP, позволяя контролировать открытие главной двери.
VT07-B01 в основном используется с терминалами контроля доступа для интеграции контроля доступа + видеодомофона. В то же время он также может подключаться к IPC (поддерживает протокол ONVIF). Когда терминал контроля доступа звонит, VT07-B01 автоматически показывает 4 разделенных экрана, включая видео контроля доступа и 3 видео IPC одновременно, позволяя пользователям более подробно наблюдать за внешней средой.
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