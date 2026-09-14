Видеодомофон Fanvil i63 черный
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Характеристики
Описание товара Видеодомофон Fanvil i63 черный
Fanvil i63 — новейший SIP-видеодомофон с поддержкой SIP и PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP66) и от механических воздействий (IK07). Устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 . Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ. Встроенная HD-камера с функцией ночного видения поддерживает кодек H.264. RFID-считыватель позволяет организовать доступ в помещение с помощью карт. i63 отличается новым современным дизайном и может подходить как для накладной, так и для врезной установки. Модель оснащена пятью программируемыми кнопками вызова с возможностью подписи каждой из них. Гарантия 12 месяцев. Основные 2 SIP-линии Быстрый набор Программируемые DSS-клавиши Группы сухих контактов Поддержка карты MicroSD, до 132Гб Поддержка PoE Открытие двери: DTMF, RFID, NFC, кнопка, с WEB-панели, через API RFID-карты (до 10,000) Наличие RS485, Wiegand интерфейсов (Wiegand-26, Wiegand-34) Журнал открытия двери (до 200,000 записей) Поддержка ONVIF Функции устройства Совершить вызов/ответить на вызов/отклонить вызов Автоответ Быстрый набор Ожидание вызова Интерком 5 Программируемых DSS-клавиш Синхронизация времени по сети Time plan (планировщик задач) Динамический мультикаст Анонимный вызов (Скрытие caller ID) HTTP API Action URL / Active URI Аудио Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K Широкополосные кодеки: G.722, Opus Полнодуплексная связь с эхоподавлением DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO) Видео Сенсор: 1/2.9” цветной CMOS 2 Мегапикселя Кодек: H.264 Обнаружение движения Разрешение: Основной поток 1080P@30 к/с (до 2 каналов), Доп. поток VGA@30 к/с (до 3 каналов) Датчик освещенности и светодиодная ИК-подсветка в ночное время Углы обзора: Диагональ: 141°, Горизонталь: 120°, Вертикаль: 60° Сеть Порт: 10/100 Мбит Ethernet IP-режим:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 IP-конфигурация: Статичный IP / DHCP / PPPoE VLAN Узнать IP: утилита или объявление голосом Протоколы SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN L2TP OpenVPN SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069 Настройка и управление Автопровиженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069 Управление через веб-интерфейс Снятие сетевого дампа через веб-интерфейс Импорт/Экспорт конфигурации Обновление ПО Системный журнал Журнал контроля доступа Физические характеристики Кнопки быстрого набора (x5) RJ45 порт: для подключения к сети Поддержка PoE Группа сухих контактов (вход) x3, группа сухих контактов (выход) x2, клеммная розетка Реле: MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A, клеммная розетка Датчик вскрытия Line-out:поддержка, для выносной RFID-антенны MicroSD слот x1: подключение флеш карты до 128GB DC порт для подключения адаптера питания: Потребляемая мощность: DC12V / 1A, клеммная розетка PoE стандарт: 802.3af Class 3 Уровень защиты:IP66 и IK07 Материал корпуса: Алюминий Установка: На стене / В стене Рабочая температура: -40? ~ 70? Температура хранения: - 40? ~ 70? Допустимая влажность: 10~95% Габариты устройства: 177.4x88x36.15 мм
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