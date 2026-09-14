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Видеодомофон HiWatch DS-D100HKWF белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеодомофон HiWatch DS-D100HKWF белый

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Видеодомофон HiWatch DS-D100HKWF белый - фото 1
Видеодомофон HiWatch DS-D100HKWF белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
15
  • Видеодомофон HiWatch DS-D100HKWF белый - фото 1
  • Видеодомофон HiWatch DS-D100HKWF белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728684
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
15
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
400x130x170 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.11

Описание товара Видеодомофон HiWatch DS-D100HKWF белый

Этот гибридный видеодомофонный комплект представляет собой универсальное решение для организации видеосистемы контроля доступа. Он включает в себя вызывную панель DS-D100P, монитор VDP-H3212W, а также 12-вольтовый блок питания. Возможности работы с системой Hik-Connect позволяют управлять системой удалённо через мобильное приложение, что повышает уровень контроля и удобства. Основные особенности: система сочетает аналоговые и IP технологии, обеспечивая гибкость и экономию бюджета. В комплект входит одна 4-проводная аналоговая вызывная панель с простым монтажом — она не требует отдельного питания, что облегчает установку. Управление осуществляется через удобный сенсорный дисплей, а также через мобильное приложение Hik-Connect, что позволяет быстро реагировать на вызовы и просматривать видео с камер в режиме реального времени. Габаритные размеры корпуса составляют 150x50x200 мм, что облегчает монтаж и интеграцию в различные системы безопасности. В комплект входит все необходимое для быстрой установки и подключения — видеодомофон, вызывная панель, блок питания. Поддержка работы с Hik-Connect обеспечивает расширенные функции удалённого доступа и управления.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон HiWatch DS-D100HKWF белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
15
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
400x130x170 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Этот гибридный видеодомофонный комплект представляет собой универсальное решение для организации видеосистемы контроля доступа. Он включает в себя вызывную панель DS-D100P, монитор VDP-H3212W, а также 12-вольтовый блок питания. Возможности работы с системой Hik-Connect позволяют управлять системой удалённо через мобильное приложение, что повышает уровень контроля и удобства. Основные особенности: система сочетает аналоговые и IP технологии, обеспечивая гибкость и экономию бюджета. В комплект входит одна 4-проводная аналоговая вызывная панель с простым монтажом — она не требует отдельного питания, что облегчает установку. Управление осуществляется через удобный сенсорный дисплей, а также через мобильное приложение Hik-Connect, что позволяет быстро реагировать на вызовы и просматривать видео с камер в режиме реального времени. Габаритные размеры корпуса составляют 150x50x200 мм, что облегчает монтаж и интеграцию в различные системы безопасности. В комплект входит все необходимое для быстрой установки и подключения — видеодомофон, вызывная панель, блок питания. Поддержка работы с Hik-Connect обеспечивает расширенные функции удалённого доступа и управления.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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