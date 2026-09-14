Видеодомофон HiWatch DS-D100HKWF белый
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Характеристики
Описание товара Видеодомофон HiWatch DS-D100HKWF белый
Этот гибридный видеодомофонный комплект представляет собой универсальное решение для организации видеосистемы контроля доступа. Он включает в себя вызывную панель DS-D100P, монитор VDP-H3212W, а также 12-вольтовый блок питания. Возможности работы с системой Hik-Connect позволяют управлять системой удалённо через мобильное приложение, что повышает уровень контроля и удобства. Основные особенности: система сочетает аналоговые и IP технологии, обеспечивая гибкость и экономию бюджета. В комплект входит одна 4-проводная аналоговая вызывная панель с простым монтажом — она не требует отдельного питания, что облегчает установку. Управление осуществляется через удобный сенсорный дисплей, а также через мобильное приложение Hik-Connect, что позволяет быстро реагировать на вызовы и просматривать видео с камер в режиме реального времени. Габаритные размеры корпуса составляют 150x50x200 мм, что облегчает монтаж и интеграцию в различные системы безопасности. В комплект входит все необходимое для быстрой установки и подключения — видеодомофон, вызывная панель, блок питания. Поддержка работы с Hik-Connect обеспечивает расширенные функции удалённого доступа и управления.
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