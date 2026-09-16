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Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый

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Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 1
Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 2
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Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 4
Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 5
Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 6
Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 1
  • Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 2
  • Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 3
  • Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 4
  • Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 5
  • Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 6
  • Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 750 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый
11 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
175x112x20 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
610

Описание товара Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый

Изящный монитор LEO HD Wi-Fi бренда Falcon Eye в компактном исполнении. Поддерживает работу с мобильным приложением Smart Life, форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC). Сенсорный экран IPS с диагональю 7” обеспечивает высокое качество и сочность изображения. Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер. Монитор LEO HD Wi-Fiпозволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов). Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать домофон как будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3). Дополнительные выходы HOOK/GATE (выход HOOK для подключения модуля сопряжения, выход GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателся для дублирования вызова)



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
175x112x20 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Изящный монитор LEO HD Wi-Fi бренда Falcon Eye в компактном исполнении. Поддерживает работу с мобильным приложением Smart Life, форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC). Сенсорный экран IPS с диагональю 7” обеспечивает высокое качество и сочность изображения. Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер. Монитор LEO HD Wi-Fiпозволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов). Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать домофон как будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3). Дополнительные выходы HOOK/GATE (выход HOOK для подключения модуля сопряжения, выход GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателся для дублирования вызова)


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - стоимость товара 11750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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