Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый
Изящный монитор LEO HD Wi-Fi бренда Falcon Eye в компактном исполнении.
Поддерживает работу с мобильным приложением Smart Life, форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC).
Сенсорный экран IPS с диагональю 7” обеспечивает высокое качество и сочность изображения.
Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер.
Монитор LEO HD Wi-Fiпозволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов).
Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать домофон как будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3).
Дополнительные выходы HOOK/GATE (выход HOOK для подключения модуля сопряжения, выход GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателся для дублирования вызова)
Изящный монитор LEO HD Wi-Fi бренда Falcon Eye в компактном исполнении.
Поддерживает работу с мобильным приложением Smart Life, форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC).
Сенсорный экран IPS с диагональю 7” обеспечивает высокое качество и сочность изображения.
Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер.
Монитор LEO HD Wi-Fiпозволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов).
Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать домофон как будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3).
Дополнительные выходы HOOK/GATE (выход HOOK для подключения модуля сопряжения, выход GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателся для дублирования вызова)
Видеодомофон Falcon Eye LEO HD Wi-Fi белый - стоимость товара 11750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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