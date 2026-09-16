Wi-Fi Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD 00-00182798: дисплей 7" TFT; механические кнопки; подключение до 2-х вызывных панелей; OSD меню; интерком до 4 мониторов; питание AC 220В (встроенный БП)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб.
В наличии
Код товара: 731683
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 290 руб.
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
2
Габариты (ШxВxГ)
207x23x117
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600
Описание товара Wi-Fi Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD 00-00182798: дисплей 7" TFT; механические кнопки; подключение до 2-х вызывных панелей; OSD меню; интерком до 4 мониторов; питание AC 220В (встроенный БП)
Монитор цветного видеодомофона Falcon Eye с поддержкой форматов AHD, CVI, TVI Cosmo HD Wi-Fi
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Бренд
FALCON EYE
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Количество вызывных панелей/камер
2
Габариты (ШxВxГ)
207x23x117
Страна производитель
Китай
Монитор цветного видеодомофона Falcon Eye с поддержкой форматов AHD, CVI, TVI Cosmo HD Wi-Fi
Смотрите также: Домофония
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Купить Wi-Fi Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD 00-00182798: дисплей 7" TFT; механические кнопки; подключение до 2-х вызывных панелей; OSD меню; интерком до 4 мониторов; питание AC 220В (встроенный БП) - по цене 8290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD 00-00182798: дисплей 7" TFT; механические кнопки; подключение до 2-х вызывных панелей; OSD меню; интерком до 4 мониторов; питание AC 220В (встроенный БП)