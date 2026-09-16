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Комплект домофона Falcon Eye Taurus (Lira+AVP-506+FE-2369+FE12/50) ассорти купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект домофона Falcon Eye Taurus (Lira+AVP-506+FE-2369+FE12/50) ассорти

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Комплект домофона Falcon Eye Taurus (Lira+AVP-506+FE-2369+FE12/50) ассорти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Монтаж
накладной (+ скрытый через кронштейн), настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731669
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Цвет
белый, черный
Монтаж
накладной (+ скрытый через кронштейн), настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
160х180х32 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5

Описание товара Комплект домофона Falcon Eye Taurus (Lira+AVP-506+FE-2369+FE12/50) ассорти

Комплект видеодомофона (Lira+AVP-506+FE-2369+FE-12/50). В составе Lira - цветной видеодомофон с трубкой на магните, экран 4,3 дюйма, сенсорные кнопки, встроенный блок питания, вертикальное исполнение, TFT LCD 4,3" 480x272, 160х180х27мм + видеопанель вызывная AVP-506 (PAL) накладная, 4-х проводная, с ИК подсветкой до 0,6м, матрица 1/3", 1000 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), t -40…+55. + замок FE-2369 накладной электромеханический, универсальный, цилиндр + три ключа, блокируемая кнопка выхода, 142х105х35, 12 В + FE-12/50 импульсный источник питания 12В, 5А. Комплект видеодомофона Taurus (комплект Lira+AVP-506+FE-2369+FE-12/50) производства компании Falcon Eye по цене 21 137,00 ? с быстрой доставкой по Москве и в любой город России от интернет-магазина Сатро-Паладин. У нас вы можете прочитать подробное описание, посмотреть технические характеристики и ознакомиться с реальными отзывами покупателей. Не нашли подходящую модель, отправьте заявку на подбор похожих товаров. Мы производим не только поставку, но и монтаж, разработку проекта и сервисное обслуживание.



Смотрите также: Домофония

Отзывы о товаре Комплект домофона Falcon Eye Taurus (Lira+AVP-506+FE-2369+FE12/50) ассорти




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
IP домофон
Да
Цвет
белый, черный
Монтаж
накладной (+ скрытый через кронштейн), настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
DC 12V
Габариты (ШxВxГ)
160х180х32 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Комплект видеодомофона (Lira+AVP-506+FE-2369+FE-12/50). В составе Lira - цветной видеодомофон с трубкой на магните, экран 4,3 дюйма, сенсорные кнопки, встроенный блок питания, вертикальное исполнение, TFT LCD 4,3" 480x272, 160х180х27мм + видеопанель вызывная AVP-506 (PAL) накладная, 4-х проводная, с ИК подсветкой до 0,6м, матрица 1/3", 1000 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), t -40…+55. + замок FE-2369 накладной электромеханический, универсальный, цилиндр + три ключа, блокируемая кнопка выхода, 142х105х35, 12 В + FE-12/50 импульсный источник питания 12В, 5А. Комплект видеодомофона Taurus (комплект Lira+AVP-506+FE-2369+FE-12/50) производства компании Falcon Eye по цене 21 137,00 ? с быстрой доставкой по Москве и в любой город России от интернет-магазина Сатро-Паладин. У нас вы можете прочитать подробное описание, посмотреть технические характеристики и ознакомиться с реальными отзывами покупателей. Не нашли подходящую модель, отправьте заявку на подбор похожих товаров. Мы производим не только поставку, но и монтаж, разработку проекта и сервисное обслуживание.


Смотрите также: Домофония
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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