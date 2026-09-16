Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 серого цвета оборудована цветной камерой для видеосвязи и выполняет функцию своеобразного входного звонка. Благодаря матрице CMOS 2 Мп изображение на экране домофона будет воспроизводиться в высоком качестве, что позволит четко разглядеть того, кто стоит за дверью. Кроме того, углы обзора камеры (вертикальный 75°, горизонтальный 129°) обеспечивают захват большего количества деталей. Наличие ИК-подсветки предусматривает возможность камеры снимать в темноте. Для поддержания стабильной работы вызывной панели Hikvision DS-KV6103-PE1 используется аккумулятор с напряжением питания 12 В. Встроенные динамики и всенаправленный микрофон поддерживают функцию голосового общения. Чтобы при этом звук был максимально четким, они оборудованы системой подавления шума и эха. Датчик обнаружения движения запускает видеозапись при появлении кого-либо перед камерой панели. Способность вызывной панели эффективно работать при температуре от -40°С до +55°С делает возможной ее установку вне помещения.
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