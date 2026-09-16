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Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1

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Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 1
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 2
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 3
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 4
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 5
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 6
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 7
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
  • Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 1
  • Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 2
  • Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 3
  • Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 4
  • Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 5
  • Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 6
  • Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 7
  • Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728992
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Цвет
серый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Питание
DC 12V, PoE
Габариты (ШxВxГ)
65x138x27 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х8
Вес, г.
388

Описание товара Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1

Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 серого цвета оборудована цветной камерой для видеосвязи и выполняет функцию своеобразного входного звонка. Благодаря матрице CMOS 2 Мп изображение на экране домофона будет воспроизводиться в высоком качестве, что позволит четко разглядеть того, кто стоит за дверью. Кроме того, углы обзора камеры (вертикальный 75°, горизонтальный 129°) обеспечивают захват большего количества деталей. Наличие ИК-подсветки предусматривает возможность камеры снимать в темноте. Для поддержания стабильной работы вызывной панели Hikvision DS-KV6103-PE1 используется аккумулятор с напряжением питания 12 В. Встроенные динамики и всенаправленный микрофон поддерживают функцию голосового общения. Чтобы при этом звук был максимально четким, они оборудованы системой подавления шума и эха. Датчик обнаружения движения запускает видеозапись при появлении кого-либо перед камерой панели. Способность вызывной панели эффективно работать при температуре от -40°С до +55°С делает возможной ее установку вне помещения.



Смотрите также: Домофония

Отзывы о товаре Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Цвет
серый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Питание
DC 12V, PoE
Габариты (ШxВxГ)
65x138x27 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Вызывная панель Hikvision DS-KV6103-PE1 серого цвета оборудована цветной камерой для видеосвязи и выполняет функцию своеобразного входного звонка. Благодаря матрице CMOS 2 Мп изображение на экране домофона будет воспроизводиться в высоком качестве, что позволит четко разглядеть того, кто стоит за дверью. Кроме того, углы обзора камеры (вертикальный 75°, горизонтальный 129°) обеспечивают захват большего количества деталей. Наличие ИК-подсветки предусматривает возможность камеры снимать в темноте. Для поддержания стабильной работы вызывной панели Hikvision DS-KV6103-PE1 используется аккумулятор с напряжением питания 12 В. Встроенные динамики и всенаправленный микрофон поддерживают функцию голосового общения. Чтобы при этом звук был максимально четким, они оборудованы системой подавления шума и эха. Датчик обнаружения движения запускает видеозапись при появлении кого-либо перед камерой панели. Способность вызывной панели эффективно работать при температуре от -40°С до +55°С делает возможной ее установку вне помещения.


Смотрите также: Домофония
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