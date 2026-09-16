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Видеодомофон HiWatch VDP-H2201 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеодомофон HiWatch VDP-H2201

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Видеодомофон HiWatch VDP-H2201
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728971
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Характеристики

Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
8
PoE
Да
Релейные выходы
Нет
Тревожные входы
8
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
200x140x23 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х6
Вес, г.
683

Описание товара Видеодомофон HiWatch VDP-H2201

IP-домофонный монитор предназначен для организации системы видеонаблюдения и контроля доступа в жилых и коммерческих объектах. Устройство выполняет функцию коммутации видеосигнала и позволяет реализовать частный или совместный просмотр с возможностью интеграции в существующие системы безопасности. Основные параметры включают габаритные размеры 200x140x23 мм, что обеспечивает комфортное размещение внутри помещений с умеренной площадью. Корпус спроектирован с учетом эргономики, его компактные размеры позволяют монтировать устройство на стандартных панелях или в стеновые ниши. Технические характеристики предусматривают поддержку IP-протокола для передачи видеосигнала, что обеспечивает высокое качество изображения и быстрый обмен данными. Встроенная система обеспечивает устойчивое соединение и защиту данных, что важно для надежности системы.



Смотрите также: Домофония

Отзывы о товаре Видеодомофон HiWatch VDP-H2201




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Характеристики
Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
8
PoE
Да
Релейные выходы
Нет
Тревожные входы
8
Развернуть
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
200x140x23 мм
Страна производитель
Китай
Описание
IP-домофонный монитор предназначен для организации системы видеонаблюдения и контроля доступа в жилых и коммерческих объектах. Устройство выполняет функцию коммутации видеосигнала и позволяет реализовать частный или совместный просмотр с возможностью интеграции в существующие системы безопасности. Основные параметры включают габаритные размеры 200x140x23 мм, что обеспечивает комфортное размещение внутри помещений с умеренной площадью. Корпус спроектирован с учетом эргономики, его компактные размеры позволяют монтировать устройство на стандартных панелях или в стеновые ниши. Технические характеристики предусматривают поддержку IP-протокола для передачи видеосигнала, что обеспечивает высокое качество изображения и быстрый обмен данными. Встроенная система обеспечивает устойчивое соединение и защиту данных, что важно для надежности системы.


Смотрите также: Домофония
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