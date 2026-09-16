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Видеопанель HiWatch VDP-H2211(B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеопанель HiWatch VDP-H2211(B)

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Видеопанель HiWatch VDP-H2211(B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 270 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Видеопанель HiWatch VDP-H2211(B)
7 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
200x140x15 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Видеопанель HiWatch VDP-H2211(B)

Видеодомофон VDP-H2211B, также известный как монитор IP-домофона или дисплей видеодомофона, представляет собой устройство с 7-дюймовым сенсорным TFT LCD дисплеем с разрешением 1024x600 пикселей, обеспечивающее функциональный интерфейс для системы видеодомофонии. Встроенная операционная система RTOS (реального времени) и 64 МБ оперативной памяти позволяют обрабатывать видео и аудиосигналы в реальном времени, а встроенный процессор обеспечивает стабильную работу устройства. Дисплей управляется сенсорной панелью, что способствует быстрому и удобному управлению вызовами, просмотром видео и настройками. Устройство поддерживает подключение до 16 IP-камер и привязку до 5 видеодомофонов, что удобно для многоквартирных и коммерческих объектов. Различные интерфейсы включают RJ45 (Ethernet), USB, слот для TF-карты, тревожные входы (8 шт.) и тревожные выходы, что расширяет возможности интеграции с системами безопасности и автоматизации.



Смотрите также: Домофония

Отзывы о товаре Видеопанель HiWatch VDP-H2211(B)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
200x140x15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеодомофон VDP-H2211B, также известный как монитор IP-домофона или дисплей видеодомофона, представляет собой устройство с 7-дюймовым сенсорным TFT LCD дисплеем с разрешением 1024x600 пикселей, обеспечивающее функциональный интерфейс для системы видеодомофонии. Встроенная операционная система RTOS (реального времени) и 64 МБ оперативной памяти позволяют обрабатывать видео и аудиосигналы в реальном времени, а встроенный процессор обеспечивает стабильную работу устройства. Дисплей управляется сенсорной панелью, что способствует быстрому и удобному управлению вызовами, просмотром видео и настройками. Устройство поддерживает подключение до 16 IP-камер и привязку до 5 видеодомофонов, что удобно для многоквартирных и коммерческих объектов. Различные интерфейсы включают RJ45 (Ethernet), USB, слот для TF-карты, тревожные входы (8 шт.) и тревожные выходы, что расширяет возможности интеграции с системами безопасности и автоматизации.


Смотрите также: Домофония
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеопанель HiWatch VDP-H2211(B) - по цене 7270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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