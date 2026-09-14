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Характеристики
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728779
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Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Wi-Fi белый
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Wi-Fi оснащён цветным 7-дюймовым дисплеем с сенсорным управлением для контроля доступа. Камера с разрешением 2 Мп и TFT-матрицей выдаёт изображение с разрешением 800x480 пикселей для распознавания посетителей. Wi-Fi стандарта 802. 11b/g/n на частоте 2. 4 ГГц даёт возможность подключаться к сети для удалённого просмотра и управления. Функция записи видео с детекцией движения позволяет автоматически фиксировать события у входа. Подключение до двух вызывных панелей и двух дополнительных камер расширяет систему безопасности дома или офиса. Система поддерживает до пяти мониторов, что расширяет возможности контроля доступа из нескольких точек. Слот для карт памяти microSD объёмом до 128 ГБ позволяет хранить видеозаписи и фотоархив. Четырёхпроводное подключение работает от сетевого питания без необходимости замены батарей. Двусторонняя аудиосвязь даёт возможность общаться с посетителями напрямую через домофон. Настройка звонка позволяет выбирать мелодии и регулировать громкость для удобства использования.
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Wi-Fi оснащён цветным 7-дюймовым дисплеем с сенсорным управлением для контроля доступа. Камера с разрешением 2 Мп и TFT-матрицей выдаёт изображение с разрешением 800x480 пикселей для распознавания посетителей. Wi-Fi стандарта 802. 11b/g/n на частоте 2. 4 ГГц даёт возможность подключаться к сети для удалённого просмотра и управления. Функция записи видео с детекцией движения позволяет автоматически фиксировать события у входа. Подключение до двух вызывных панелей и двух дополнительных камер расширяет систему безопасности дома или офиса. Система поддерживает до пяти мониторов, что расширяет возможности контроля доступа из нескольких точек. Слот для карт памяти microSD объёмом до 128 ГБ позволяет хранить видеозаписи и фотоархив. Четырёхпроводное подключение работает от сетевого питания без необходимости замены батарей. Двусторонняя аудиосвязь даёт возможность общаться с посетителями напрямую через домофон. Настройка звонка позволяет выбирать мелодии и регулировать громкость для удобства использования.
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo HD Wi-Fi белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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