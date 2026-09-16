Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD
Монитор Falcon Eye Mirror HD это изящный видеодомофон в компактном исполнении с зеркальной передней поверхностью.
Поддерживает форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC).
Большой экран с диагональю 7”, управление осуществляется удобными сенсорными кнопками.
Черный корпус отлично подойдет для современных жилых и офисных интерьеров в стиле лофт.
Монитор позволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов).
Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3).
В мониторе есть дополнительные выходы HOOK/GATE (выход HOOK предназначен для подключения модуля сопряжения, выход GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателя).
Монитор Falcon Eye Mirror HD это изящный видеодомофон в компактном исполнении с зеркальной передней поверхностью.
Поддерживает форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC).
Большой экран с диагональю 7”, управление осуществляется удобными сенсорными кнопками.
Черный корпус отлично подойдет для современных жилых и офисных интерьеров в стиле лофт.
Монитор позволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов).
Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3).
В мониторе есть дополнительные выходы HOOK/GATE (выход HOOK предназначен для подключения модуля сопряжения, выход GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателя).
Купить Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - по цене 8450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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