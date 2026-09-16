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Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD

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Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 2
Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 3
Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 4
Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 5
Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 6
Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
  • Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 1
  • Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 2
  • Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 3
  • Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 4
  • Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 5
  • Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 6
  • Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD
8 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Запись фото
Да
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
175x112x20 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD

Монитор Falcon Eye Mirror HD это изящный видеодомофон в компактном исполнении с зеркальной передней поверхностью. Поддерживает форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC). Большой экран с диагональю 7”, управление осуществляется удобными сенсорными кнопками. Черный корпус отлично подойдет для современных жилых и офисных интерьеров в стиле лофт. Монитор позволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов). Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3). В мониторе есть дополнительные выходы HOOK/GATE (выход HOOK предназначен для подключения модуля сопряжения, выход GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателя).



Смотрите также: Домофония

Отзывы о товаре Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Запись фото
Да
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
175x112x20 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Falcon Eye Mirror HD это изящный видеодомофон в компактном исполнении с зеркальной передней поверхностью. Поддерживает форматы AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC). Большой экран с диагональю 7”, управление осуществляется удобными сенсорными кнопками. Черный корпус отлично подойдет для современных жилых и офисных интерьеров в стиле лофт. Монитор позволяет создать систему из 4 мониторов с полноценным адресным интеркомом (например, для осуществления общего или адресного вызов). Позволяет записывать фото и видео, в т.ч. по детектору движения и использовать будильник и календарь (в качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно использовать любимую мелодию в формате MP3). В мониторе есть дополнительные выходы HOOK/GATE (выход HOOK предназначен для подключения модуля сопряжения, выход GATE - для управления воротами) и SIREN (для подключения внешнего оповещателя).


Смотрите также: Домофония
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор видеодомофона Falcon Eye Mirror HD - по цене 8450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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