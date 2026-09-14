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Видеодомофон Fanvil i504 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеодомофон Fanvil i504 черный

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Видеодомофон Fanvil i504 черный - фото 1
Видеодомофон Fanvil i504 черный - фото 2
Видеодомофон Fanvil i504 черный - фото 3
Видеодомофон Fanvil i504 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
1
  • Видеодомофон Fanvil i504 черный - фото 1
  • Видеодомофон Fanvil i504 черный - фото 2
  • Видеодомофон Fanvil i504 черный - фото 3
  • Видеодомофон Fanvil i504 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 505 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728797
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
черный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
1
Питание
PoE
Габариты (ШxВxГ)
195x125x45 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Видеодомофон Fanvil i504 черный

Fanvil i504 — внутренняя SIP-станция от Fanvil в новом дизайне для ответа на аудио/видео-вызов с SIP-домофонов Fanvil и открытия двери нажатием одной клавиши без встроенного WiFi-модуля . Также из веб-интерфейса панели можно найти камеры, находящиеся в той же сети, и нажатием одной кнопки отображать на дисплее картинку с камеры.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Fanvil i504 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
черный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
1024х600
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
1
Питание
PoE
Габариты (ШxВxГ)
195x125x45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil i504 — внутренняя SIP-станция от Fanvil в новом дизайне для ответа на аудио/видео-вызов с SIP-домофонов Fanvil и открытия двери нажатием одной клавиши без встроенного WiFi-модуля . Также из веб-интерфейса панели можно найти камеры, находящиеся в той же сети, и нажатием одной кнопки отображать на дисплее картинку с камеры.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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