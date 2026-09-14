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Аудиопанель Fanvil i11SV CMOS цвет панели: серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аудиопанель Fanvil i11SV CMOS цвет панели: серебристый

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Аудиопанель Fanvil i11SV CMOS цвет панели: серебристый - фото 1
Аудиопанель Fanvil i11SV CMOS цвет панели: серебристый - фото 2
Аудиопанель Fanvil i11SV CMOS цвет панели: серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
  • Аудиопанель Fanvil i11SV CMOS цвет панели: серебристый - фото 1
  • Аудиопанель Fanvil i11SV CMOS цвет панели: серебристый - фото 2
  • Аудиопанель Fanvil i11SV CMOS цвет панели: серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 365 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728728
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Характеристики

Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Релейные выходы
Нет
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Питание
DC 12V
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Габариты (ШxВxГ)
210x130x60 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1

Описание товара Аудиопанель Fanvil i11SV CMOS цвет панели: серебристый

Fanvil i11SV — бюджетный видеодомофон с поддержкой SIP и PoE . Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет неразборную конструкцию, что позволяет полностью защитить устройство от воздействия влаги и пыли ( IP65 ) и от механических воздействий ( IK10 ). Устойчив к температурам от -30 до +60 ? .



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Аудиопанель Fanvil i11SV CMOS цвет панели: серебристый




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Характеристики
Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
серебристый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Релейные выходы
Нет
RS-485
Нет
Микрофонный вход
Нет
Питание
DC 12V
Ethernet (LAN)
100 Мбит/с
Развернуть
Габариты (ШxВxГ)
210x130x60 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil i11SV — бюджетный видеодомофон с поддержкой SIP и PoE . Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет неразборную конструкцию, что позволяет полностью защитить устройство от воздействия влаги и пыли ( IP65 ) и от механических воздействий ( IK10 ). Устойчив к температурам от -30 до +60 ? .


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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