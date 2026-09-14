Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728787
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Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Mensa HD белый
Монитор Falcon Eye Mensa HD поддерживает форматы: AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC.
Обладает современным дизайном, большим экраном диагональю 7”, управляется удобными сенсорными кнопками.
Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер.
К монитору могут быть подключены до двух камер и до двух вызывных панелей (поддержка всех популярных на российском рынке брендов).
Можно создать систему из 4 мониторов с широкими возможностями адресного интеркома (например, общий и адресный вызовы).
Также в домофоне есть 12 предустановленных мелодий вызова.
Монитор Falcon Eye Mensa HD поддерживает форматы: AHD/CVI/TVI с разрешением 1080p/720p или CVBS (PAL/NTSC.
Обладает современным дизайном, большим экраном диагональю 7”, управляется удобными сенсорными кнопками.
Белый корпус отлично подойдет для большинства жилых и офисных помещений и впишется в интерьер.
К монитору могут быть подключены до двух камер и до двух вызывных панелей (поддержка всех популярных на российском рынке брендов).
Можно создать систему из 4 мониторов с широкими возможностями адресного интеркома (например, общий и адресный вызовы).
Также в домофоне есть 12 предустановленных мелодий вызова.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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