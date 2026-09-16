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Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый

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Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 4
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 5
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 6
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 7
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 8
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 9
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 10
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 1
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 2
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 3
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 4
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 5
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 6
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 7
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 8
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 9
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 10
  • Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый
5 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
280x200x41 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х5
Вес, г.
800

Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый

Домофония Falcon Eye представляет собой надежное и стильное решение для обеспечения безопасности вашего дома или офиса. Данная модель выполнена в современном белом цвете, что позволяет ей легко вписаться в любой интерьер. Одним из ключевых преимуществ этой домофонии является ее 7-дюймовый экран с разрешением 800x480 пикселей, который обеспечивает высокое качество изображения и позволяет детально рассмотреть посетителей. Устройство оснащено функцией громкой связи, что облегчает взаимодействие с посетителями, не требуя использования дополнительных аксессуаров. Благодаря накладному монтажу, установка домофонии Falcon Eye проходит быстро и без лишних хлопот, минимизируя вмешательство в интерьер. Эта домофония идеально подходит для тех, кто ищет сочетание качества, простоты в использовании и современного дизайна. Falcon Eye - это ваш надежный партнёр в обеспечении безопасности и комфорта.



Смотрите также: Домофония

Отзывы о товаре Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Питание
AC 220V
Габариты (ШxВxГ)
280x200x41 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Домофония Falcon Eye представляет собой надежное и стильное решение для обеспечения безопасности вашего дома или офиса. Данная модель выполнена в современном белом цвете, что позволяет ей легко вписаться в любой интерьер. Одним из ключевых преимуществ этой домофонии является ее 7-дюймовый экран с разрешением 800x480 пикселей, который обеспечивает высокое качество изображения и позволяет детально рассмотреть посетителей. Устройство оснащено функцией громкой связи, что облегчает взаимодействие с посетителями, не требуя использования дополнительных аксессуаров. Благодаря накладному монтажу, установка домофонии Falcon Eye проходит быстро и без лишних хлопот, минимизируя вмешательство в интерьер. Эта домофония идеально подходит для тех, кто ищет сочетание качества, простоты в использовании и современного дизайна. Falcon Eye - это ваш надежный партнёр в обеспечении безопасности и комфорта.


Смотрите также: Домофония
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеодомофон Falcon Eye Cosmo белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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