Видеодомофон Fanvil i60 черный
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Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728802
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Характеристики
Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Габариты (ШxВxГ)
50x130x30 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
372
Описание товара Видеодомофон Fanvil i60 черный
Fanvil i60 — компактный видеодомофон с кнопкой быстрого набора и степенью защиты IP65 для использования внутри и вне помещений. Он поддерживает различные методы открытия дверей, такие как мобильное приложение, BLE, карты IC и код DTMF для упрощенного управления доступом, а также оснащен 2-мегапиксельной камерой для аудио- и видеосвязи. Совместимый с SIP и ONVIF, он интегрируется с системами безопасности и идеально подходит для вилл, квартир и компаний.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
FANVIL
IP домофон
Да
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Габариты (ШxВxГ)
50x130x30 мм
Страна производитель
Китай
Fanvil i60 — компактный видеодомофон с кнопкой быстрого набора и степенью защиты IP65 для использования внутри и вне помещений. Он поддерживает различные методы открытия дверей, такие как мобильное приложение, BLE, карты IC и код DTMF для упрощенного управления доступом, а также оснащен 2-мегапиксельной камерой для аудио- и видеосвязи. Совместимый с SIP и ONVIF, он интегрируется с системами безопасности и идеально подходит для вилл, квартир и компаний.
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