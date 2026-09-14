Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728723
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Характеристики
Бренд
FANVIL
Цвет
серый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
105x95x40 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
180
Описание товара Аудиопанель Fanvil A10 цвет панели: темно-серый
Fanvil i10V – компактная IP-вызывная панель для надежного контроля доступа. Это идеальное решение для офисов и жилых помещений благодаря прочному корпусу IP54, обеспечивающему защиту от пыли и брызг, и широкому углу обзора в 110°, позволяющему видеть посетителей без искажений. Поддержка PoE упрощает установку, исключая необходимость в отдельном источнике питания, а встроенный динамик и микрофон с эхоподавлением гарантируют четкую двустороннюю связь. Fanvil i10V обеспечит безопасность и удобство управления доступом.
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Бренд
FANVIL
Цвет
серый
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Габариты (ШxВxГ)
105x95x40 мм
Страна производитель
Китай
Fanvil i10V – компактная IP-вызывная панель для надежного контроля доступа. Это идеальное решение для офисов и жилых помещений благодаря прочному корпусу IP54, обеспечивающему защиту от пыли и брызг, и широкому углу обзора в 110°, позволяющему видеть посетителей без искажений. Поддержка PoE упрощает установку, исключая необходимость в отдельном источнике питания, а встроенный динамик и микрофон с эхоподавлением гарантируют четкую двустороннюю связь. Fanvil i10V обеспечит безопасность и удобство управления доступом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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