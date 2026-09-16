Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF
Оригинальный товар
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Характеристики
IP домофон
Да
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
В наличии
Код товара: 731778
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 300 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
белый
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
3
Запись фото
Да
Габариты (ШxВxГ)
195.8x132.8x18.39 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300
Описание товара Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF
Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HiWatch
IP домофон
Да
Цвет
белый
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
3
Запись фото
Да
Габариты (ШxВxГ)
195.8x132.8x18.39 мм
Страна производитель
Китай
Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF
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Купить Видеодомофон белый HiWatch DS-D100MF - по цене 4300 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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