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Вызывная панель Optimus DSH-1080/2 белый (В0000011129) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вызывная панель Optimus DSH-1080/2 белый (В0000011129)

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Вызывная панель Optimus DSH-1080/2 белый (В0000011129)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Нет
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728967
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Характеристики

Бренд
Optimus
IP домофон
Нет
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Подключение вызывных панелей
4-проводное
PoE
Нет
Релейные выходы
Да
Питание
DC 12V
Ethernet (LAN)
Нет
Габариты (ШxВxГ)
133х48х21 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х2
Вес, г.
390

Описание товара Вызывная панель Optimus DSH-1080/2 белый (В0000011129)

Вызывная многоабонентская панель DSH-1080/2 предназначена для установки на общей двери и подключения к ней до 2 абонентов. В вызывной панели встроена 1/2.7” CMOS цветная матрица с разрешением 1080Р, которая гарантирует Вам изображение отличного качества. Панель оснащена ИК-подсветкой дальностью до 4 м, что позволит вести работу устройства при отсутствии освещения. Угол обзора камеры до 160°. Панель имеет встроенную систему контроля и учета доступа (СКУД) с расстоянием срабатывания 30мм и с памятью до 200 ключ-карт. В панели установлено реле для управления замками, защелками, при нажатии кнопки «Открыть» на мониторе, контакты замыкаются или размыкаются, в зависимости от используемых контактов. Панель имеет возможность непосредственного подключения кнопки «Выход», для открытия замков при удаленной установки панели от монитора и отсутствии контроллера управления замком. Панель поддерживает регулировку времени задержки на срабатывание реле от 2 до 10 секунд. Диапазон рабочих температур (от -40°С до +60°С) и допустимая рабочая влажность (до 90%) делают установку панели возможной в самых разных погодных условиях.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Вызывная панель Optimus DSH-1080/2 белый (В0000011129)




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Характеристики
Бренд
Optimus
IP домофон
Нет
Цвет
белый
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Подключение вызывных панелей
4-проводное
PoE
Нет
Релейные выходы
Да
Питание
DC 12V
Ethernet (LAN)
Нет
Развернуть
Габариты (ШxВxГ)
133х48х21 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Вызывная многоабонентская панель DSH-1080/2 предназначена для установки на общей двери и подключения к ней до 2 абонентов. В вызывной панели встроена 1/2.7” CMOS цветная матрица с разрешением 1080Р, которая гарантирует Вам изображение отличного качества. Панель оснащена ИК-подсветкой дальностью до 4 м, что позволит вести работу устройства при отсутствии освещения. Угол обзора камеры до 160°. Панель имеет встроенную систему контроля и учета доступа (СКУД) с расстоянием срабатывания 30мм и с памятью до 200 ключ-карт. В панели установлено реле для управления замками, защелками, при нажатии кнопки «Открыть» на мониторе, контакты замыкаются или размыкаются, в зависимости от используемых контактов. Панель имеет возможность непосредственного подключения кнопки «Выход», для открытия замков при удаленной установки панели от монитора и отсутствии контроллера управления замком. Панель поддерживает регулировку времени задержки на срабатывание реле от 2 до 10 секунд. Диапазон рабочих температур (от -40°С до +60°С) и допустимая рабочая влажность (до 90%) делают установку панели возможной в самых разных погодных условиях.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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