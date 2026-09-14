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Характеристики
IP домофон
Нет
Монтаж
накладной
Разрешение монитора
1920x1080
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728967
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Описание товара Вызывная панель Optimus DSH-1080/2 белый (В0000011129)
Вызывная многоабонентская панель DSH-1080/2 предназначена для установки на общей двери и подключения к ней до 2 абонентов. В вызывной панели встроена 1/2.7” CMOS цветная матрица с разрешением 1080Р, которая гарантирует Вам изображение отличного качества. Панель оснащена ИК-подсветкой дальностью до 4 м, что позволит вести работу устройства при отсутствии освещения. Угол обзора камеры до 160°. Панель имеет встроенную систему контроля и учета доступа (СКУД) с расстоянием срабатывания 30мм и с памятью до 200 ключ-карт. В панели установлено реле для управления замками, защелками, при нажатии кнопки «Открыть» на мониторе, контакты замыкаются или размыкаются, в зависимости от используемых контактов. Панель имеет возможность непосредственного подключения кнопки «Выход», для открытия замков при удаленной установки панели от монитора и отсутствии контроллера управления замком. Панель поддерживает регулировку времени задержки на срабатывание реле от 2 до 10 секунд. Диапазон рабочих температур (от -40°С до +60°С) и допустимая рабочая влажность (до 90%) делают установку панели возможной в самых разных погодных условиях.
Вызывная многоабонентская панель DSH-1080/2 предназначена для установки на общей двери и подключения к ней до 2 абонентов. В вызывной панели встроена 1/2.7” CMOS цветная матрица с разрешением 1080Р, которая гарантирует Вам изображение отличного качества. Панель оснащена ИК-подсветкой дальностью до 4 м, что позволит вести работу устройства при отсутствии освещения. Угол обзора камеры до 160°. Панель имеет встроенную систему контроля и учета доступа (СКУД) с расстоянием срабатывания 30мм и с памятью до 200 ключ-карт. В панели установлено реле для управления замками, защелками, при нажатии кнопки «Открыть» на мониторе, контакты замыкаются или размыкаются, в зависимости от используемых контактов. Панель имеет возможность непосредственного подключения кнопки «Выход», для открытия замков при удаленной установки панели от монитора и отсутствии контроллера управления замком. Панель поддерживает регулировку времени задержки на срабатывание реле от 2 до 10 секунд. Диапазон рабочих температур (от -40°С до +60°С) и допустимая рабочая влажность (до 90%) делают установку панели возможной в самых разных погодных условиях.
Вызывная панель Optimus DSH-1080/2 белый (В0000011129) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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