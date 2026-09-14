Top.Mail.Ru
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 1
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 2
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 3
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 4
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 5
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 6
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 7
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 8
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 9
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 10
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 11
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 12
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 13
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 14
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 15
Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь, трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 1
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 2
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 3
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 4
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 5
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 6
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 7
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 8
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 9
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 10
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 11
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 12
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 13
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 14
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 15
  • Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728790
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь, трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
320x170x61 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2

Описание товара Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти

Комплект видеодомофона Falcon Eye Lira + AVC-305 Медь Комплект видеодомофона представляет собой интегрированное решение для организации видеосвязи и контроля доступа на объекте. В его состав входит цветной монитор Falcon Eye Lira и антивандальная видеопанель Activision AVC-305, выполненная из ударопрочного алюминиевого сплава с защитой IP-54 для уличной установки.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Монтаж
накладной
Размер экрана
4
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь, трубка
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
320x170x61 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект видеодомофона Falcon Eye Lira + AVC-305 Медь Комплект видеодомофона представляет собой интегрированное решение для организации видеосвязи и контроля доступа на объекте. В его состав входит цветной монитор Falcon Eye Lira и антивандальная видеопанель Activision AVC-305, выполненная из ударопрочного алюминиевого сплава с защитой IP-54 для уличной установки.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект домофона Falcon Eye Lira + AVC-305 ассорти - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...