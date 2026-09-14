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Характеристики
Тип устройства
Реле
Цвет
белый
Тип питания
от сети
Напряжение
220-240 В
Совместимость с голосовыми помощниками
Алиса
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Zigbee
Ориентация монтажа
накладной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728940
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Описание товара Умное реле Yandex YNDX-00537 1канал. белый
Сделайте освещение умным без замены обычного выключателя — достаточно установить одноканальное умное реле Яндекс YNDX-00537. Оно позволяет управлять светом через приложение, голосом с помощью Алисы или автоматическими сценариями.
Возможность установки зависит от размера подрозетника и проводов. Для размещения реле за выключателем подходят подрозетники от 68?60 мм.
Устройство поддерживает управление люстрами с обычными лампами и другими подключёнными приборами любым удобным способом: голосовые команды через Алису, удалённый контроль в приложении, настройка расписания или создание автоматических сценариев. Например, свет включится по датчику движения или вентиляция активируется по изменению температуры.
Реле работает на Zigbee, что обеспечивает стабильную связь с умным домом даже без подключения к интернету. Для настройки требуется приложение Дом с Алисой и хаб Zigbee (например, Яндекс Станция).
Сделайте освещение умным без замены обычного выключателя — достаточно установить одноканальное умное реле Яндекс YNDX-00537. Оно позволяет управлять светом через приложение, голосом с помощью Алисы или автоматическими сценариями.
Возможность установки зависит от размера подрозетника и проводов. Для размещения реле за выключателем подходят подрозетники от 68?60 мм.
Устройство поддерживает управление люстрами с обычными лампами и другими подключёнными приборами любым удобным способом: голосовые команды через Алису, удалённый контроль в приложении, настройка расписания или создание автоматических сценариев. Например, свет включится по датчику движения или вентиляция активируется по изменению температуры.
Реле работает на Zigbee, что обеспечивает стабильную связь с умным домом даже без подключения к интернету. Для настройки требуется приложение Дом с Алисой и хаб Zigbee (например, Яндекс Станция).
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