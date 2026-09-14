Видеопанель Tantos iPanel 2+ цветной сигнал цвет панели: черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеопанель Tantos iPanel 2+ цветной сигнал цвет панели: черный
Вызывная панель, видеодомофонная панель или видеоглазок Tantos iPanel 2+ в корпусе черного цвета с акриловой лицевой панелью представляет собой устройство высокого разрешения для контроля входных объектов. Эта модель отличается наличием невидимой ИК подсветки у версий с индексом "+" и белой подсветкой у моделей без него, что обеспечивает эффективное изображение в условия низкой освещенности с высоким качеством цветопередачи. Основной материал корпуса — алюминий, что обеспечивает надежность и защиту устройства. Разрешение видеокамеры 800 ТВЛ (телевидение линий), расширенный угол обзора 110 градусов по горизонтали — гарантия чётких изображений на большом диапазоне. Устройство комплектуется системой подсветки на базе ИК светодиодов для моделей с индексом "+" и белых LED для иных версий, что расширяет возможности при различной освещенности. Рабочий диапазон температур — от -30°C до +50°C, что позволяет использовать панель в разнообразных климатических условиях, а класс защиты IP66 обеспечивает водонепроницаемость и пылезащиту.
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