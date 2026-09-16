Приемопередатчик Optimus B-2T AHD/TVI/CVI (В0000013918)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728667
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Характеристики
Бренд
Optimus
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
пассивный
Цвет
черный
Габариты
39х17х19 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х21х21
Вес, г.
100
Описание товара Приемопередатчик Optimus B-2T AHD/TVI/CVI (В0000013918)
Комплект пассивных одноканальных миниатюрных приемопередатчиков HD видеосигнала AHD/CVI/TVI 960Н/720Р/1080Р/3Мп/4Mп, для работы с кабелем "витая пара" UTP Cat 5e/6
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Optimus
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения
Дополнительно
пассивный
Цвет
черный
Габариты
39х17х19 мм
Страна производитель
Китай
Комплект пассивных одноканальных миниатюрных приемопередатчиков HD видеосигнала AHD/CVI/TVI 960Н/720Р/1080Р/3Мп/4Mп, для работы с кабелем "витая пара" UTP Cat 5e/6
Приемопередатчик Optimus B-2T AHD/TVI/CVI (В0000013918) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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