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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU 4mm белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU 4mm белый

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU 4mm белый - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU 4mm белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU 4mm белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU 4mm белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728569
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х16
Вес, г.
900

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU 4mm белый

Видеокамера HIKVISION – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обладающее широким набором функций и высоким качеством съемки. Эта камера оснащена матрицей 2 МПикс., обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Корпус видеокамеры выполнен в классическом белом цвете и соответствует степени защиты IP67, обеспечивая защиту от пыли и влаги, что делает ее идеальным выбором для эксплуатации в сложных погодных условиях. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C позволяет использовать камеру в любых климатических условиях. Наличие встроенного микрофона позволяет записывать не только видео, но и четкий звук, что существенно расширяет возможности наблюдения. Камера также поддерживает карты памяти microSD, что упрощает хранение данных. Для удобства подключения и возможности интеграции в сеть, видеокамера оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание через PoE, что избавляет от необходимости прокладывать дополнительный кабель для питания устройства. Камера поддерживает функцию цифрового WDR, что позволяет получать качественное изображение даже при сложном освещении. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает видимость в условиях полной темноты. Бренд HIKVISION, страна-производитель Китай, гарантируют высокое качество сборки и долговечность устройства. Видеокамера весит 0,3 кг, что позволяет легко установить ее практически на любой поверхности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU 4mm белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обладающее широким набором функций и высоким качеством съемки. Эта камера оснащена матрицей 2 МПикс., обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Корпус видеокамеры выполнен в классическом белом цвете и соответствует степени защиты IP67, обеспечивая защиту от пыли и влаги, что делает ее идеальным выбором для эксплуатации в сложных погодных условиях. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C позволяет использовать камеру в любых климатических условиях. Наличие встроенного микрофона позволяет записывать не только видео, но и четкий звук, что существенно расширяет возможности наблюдения. Камера также поддерживает карты памяти microSD, что упрощает хранение данных. Для удобства подключения и возможности интеграции в сеть, видеокамера оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание через PoE, что избавляет от необходимости прокладывать дополнительный кабель для питания устройства. Камера поддерживает функцию цифрового WDR, что позволяет получать качественное изображение даже при сложном освещении. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает видимость в условиях полной темноты. Бренд HIKVISION, страна-производитель Китай, гарантируют высокое качество сборки и долговечность устройства. Видеокамера весит 0,3 кг, что позволяет легко установить ее практически на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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