Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU 4mm белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU 4mm белый
Видеокамера HIKVISION – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обладающее широким набором функций и высоким качеством съемки. Эта камера оснащена матрицей 2 МПикс., обеспечивающей разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Корпус видеокамеры выполнен в классическом белом цвете и соответствует степени защиты IP67, обеспечивая защиту от пыли и влаги, что делает ее идеальным выбором для эксплуатации в сложных погодных условиях. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C позволяет использовать камеру в любых климатических условиях. Наличие встроенного микрофона позволяет записывать не только видео, но и четкий звук, что существенно расширяет возможности наблюдения. Камера также поддерживает карты памяти microSD, что упрощает хранение данных. Для удобства подключения и возможности интеграции в сеть, видеокамера оснащена портом RJ-45 и поддерживает питание через PoE, что избавляет от необходимости прокладывать дополнительный кабель для питания устройства. Камера поддерживает функцию цифрового WDR, что позволяет получать качественное изображение даже при сложном освещении. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает видимость в условиях полной темноты. Бренд HIKVISION, страна-производитель Китай, гарантируют высокое качество сборки и долговечность устройства. Видеокамера весит 0,3 кг, что позволяет легко установить ее практически на любой поверхности.
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