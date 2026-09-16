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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 6
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 7
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 8
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 9
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 10
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 11
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 12
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 9
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 10
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 11
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 12
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728559
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.07

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм

Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное решение для видеонаблюдения на открытых пространствах, обеспечивая высокое качество изображения и долговечность в любых погодных условиях. Эта уличная камера выполнена в стильном белом цилиндрическом корпусе и обладает степенью защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге. Камера оснащена матрицей с разрешением 4 мегапикселя, что позволяет получать четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 2688x1520 пикселей. Аппаратный WDR (Широкий Динамический Диапазон) обеспечивает отличную видимость даже в условиях сложного освещения, а функция день/ночь и ИК-подсветка дают возможность вести мониторинг в темное время суток. Для записи и хранения информации камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ. Наличие порта RJ-45 позволяет интегрировать устройство в существующую сеть видеонаблюдения. Широкий рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С позволяет использовать эту камеру в различных климатических условиях, обеспечивая надежную защиту вашего объекта круглосуточно и в любое время года. Видеокамера HIKVISION будет идеальным выбором для тех, кто ищет баланс между качеством, функциональностью и надежностью.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное решение для видеонаблюдения на открытых пространствах, обеспечивая высокое качество изображения и долговечность в любых погодных условиях. Эта уличная камера выполнена в стильном белом цилиндрическом корпусе и обладает степенью защиты IP67, что гарантирует её устойчивость к пыли и влаге. Камера оснащена матрицей с разрешением 4 мегапикселя, что позволяет получать четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 2688x1520 пикселей. Аппаратный WDR (Широкий Динамический Диапазон) обеспечивает отличную видимость даже в условиях сложного освещения, а функция день/ночь и ИК-подсветка дают возможность вести мониторинг в темное время суток. Для записи и хранения информации камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ. Наличие порта RJ-45 позволяет интегрировать устройство в существующую сеть видеонаблюдения. Широкий рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С позволяет использовать эту камеру в различных климатических условиях, обеспечивая надежную защиту вашего объекта круглосуточно и в любое время года. Видеокамера HIKVISION будет идеальным выбором для тех, кто ищет баланс между качеством, функциональностью и надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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