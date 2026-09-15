Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8
IP-камера Trassir TR-D3121IR2 V6 – модель для охраны различных частных и общественных объектов. В ее основе применяется CMOS-матрица с разрешением 2 Мп, которая вместе с производительным видеочипом обеспечит качественное изображение. С помощью встроенного микрофона камера также может записывать звук. Объектив камеры обладает небольшим фокусным расстоянием, за счет которого отличается широкими углами обзора, позволяя удобно следить сразу за всей территорией. Высокая светосила оптики в паре с мощной ИК-подсветкой обеспечит разборчивую картину в темноте. Благодаря поддержке функции детекции движений охрана объектов будет особенно эффективной – при обнаружении активности в поле зрения камера может включить тревогу или передать сигнал на пульт управления. IP-камера Trassir TR-D3121IR2 V6 выполнена в прочном корпусе цилиндрического типа и может использоваться на улице в любую погоду. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрый ввод модели в эксплуатацию, а интуитивный веб-интерфейс сделает наблюдение удобным не только с ПК, но и со смартфона.
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