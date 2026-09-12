Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32KN I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32KN I3/Y/WIFI/2.8/V4.1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698382
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
438
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32KN I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32KN I3/Y/WIFI/2.8/V4.1)
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32KN I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32KN I3/Y/WIFI/2.8/V4.1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32KN I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32KN I3/Y/WIFI/2.8/V4.1)