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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 5
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 6
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 7
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 8
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 9
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 10
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 9
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 10
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728511
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
650

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2

Видеокамера Tiandy – это надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Элегантный цилиндрический корпус белого цвета гармонично вписывается в любое внешнее окружение, предоставляя не только функциональность, но и эстетичность. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей, камера передает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает высокое качество видео в любых условиях. Устройство предназначено для работы в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С, а степень защиты IP67 гарантирует полную герметичность и защиту от пыли и влаги, что делает камеру идеальной для наружного использования. Интегрированный микрофон расширяет возможности записи, позволяя фиксировать не только визуальную, но и аудиоинформацию, что существенно повышает уровень безопасности. Камера оборудована инфракрасной подсветкой, обеспечивающей отличное качество записи в темное время суток, а функция день/ночь автоматически адаптирует устройство к изменяющимся условиям освещения. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) позволяет избежать проблем с балансировкой света и тени, и обеспечивает полноту восприятия изображения в условиях контрастного освещения. Поддержка карт памяти объемом до 512 ГБ способствует долговременной записи, а наличие порта RJ-45 позволяет интегрировать камеру в сеть для удаленного управления и мониторинга. Видеокамера Tiandy представляет собой универсальное решение, сочетающее в себе современный дизайн, надежность и передовые технологии в области видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy – это надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Элегантный цилиндрический корпус белого цвета гармонично вписывается в любое внешнее окружение, предоставляя не только функциональность, но и эстетичность. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей, камера передает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает высокое качество видео в любых условиях. Устройство предназначено для работы в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С, а степень защиты IP67 гарантирует полную герметичность и защиту от пыли и влаги, что делает камеру идеальной для наружного использования. Интегрированный микрофон расширяет возможности записи, позволяя фиксировать не только визуальную, но и аудиоинформацию, что существенно повышает уровень безопасности. Камера оборудована инфракрасной подсветкой, обеспечивающей отличное качество записи в темное время суток, а функция день/ночь автоматически адаптирует устройство к изменяющимся условиям освещения. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) позволяет избежать проблем с балансировкой света и тени, и обеспечивает полноту восприятия изображения в условиях контрастного освещения. Поддержка карт памяти объемом до 512 ГБ способствует долговременной записи, а наличие порта RJ-45 позволяет интегрировать камеру в сеть для удаленного управления и мониторинга. Видеокамера Tiandy представляет собой универсальное решение, сочетающее в себе современный дизайн, надежность и передовые технологии в области видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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