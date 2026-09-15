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Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8

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Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 1
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 2
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 3
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 4
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 5
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 6
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 7
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 8
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675765
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
14х14х14
Вес, г.
480

Описание товара Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8

IP-камера Trassir TR-D8121IR2 v6 с антивандальным металлическим корпусом и грозозащитой используется для наружного видеонаблюдения. Устройство способно работать в мороз -40°C и жару +60°C. Прибор снимает цветное видео с разрешением 1920x1080 dpi, обеспечивая хорошую детализацию даже ночью. Устройство Trassir TR-D8121IR2 v6 с микрофоном и слотом для карты памяти подключается проводным методом с питанием по технологии PoE. Сохранять видеоархив можно на карту или в облако для удаленного просмотра отснятых материалов. Имеется чуткий датчик движения и ИК-подсветка, захватывающая в ночном режиме пространство до 25 м.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера Trassir TR-D8121IR2 v6 с антивандальным металлическим корпусом и грозозащитой используется для наружного видеонаблюдения. Устройство способно работать в мороз -40°C и жару +60°C. Прибор снимает цветное видео с разрешением 1920x1080 dpi, обеспечивая хорошую детализацию даже ночью. Устройство Trassir TR-D8121IR2 v6 с микрофоном и слотом для карты памяти подключается проводным методом с питанием по технологии PoE. Сохранять видеоархив можно на карту или в облако для удаленного просмотра отснятых материалов. Имеется чуткий датчик движения и ИК-подсветка, захватывающая в ночном режиме пространство до 25 м.
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Отзывы


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