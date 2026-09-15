Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Trassir TR-D8121IR2 v6 2.8
IP-камера Trassir TR-D8121IR2 v6 с антивандальным металлическим корпусом и грозозащитой используется для наружного видеонаблюдения. Устройство способно работать в мороз -40°C и жару +60°C. Прибор снимает цветное видео с разрешением 1920x1080 dpi, обеспечивая хорошую детализацию даже ночью. Устройство Trassir TR-D8121IR2 v6 с микрофоном и слотом для карты памяти подключается проводным методом с питанием по технологии PoE. Сохранять видеоархив можно на карту или в облако для удаленного просмотра отснятых материалов. Имеется чуткий датчик движения и ИК-подсветка, захватывающая в ночном режиме пространство до 25 м.
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