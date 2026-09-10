Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм
Многофункциональная IP-камера D-Link DCS-7110 предназначена для использования вне помещений. IP-камера обеспечивает передачу видео с высоким разрешением (HD для ревизии Ax и FullHD для ревизии B1) и сжатие в формате H.264. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Встроенный в DCS-7110 ICR-фильтр позволяет камере получать изображения в условиях нормального или слабого освещения. Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкое цветное изображение при дневной съемке и черно-белое изображение при плохом освещении и в ночное время.
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